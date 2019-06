La laïcité face aux lobbys de l’Ontario

En moins de 24 heures, la première salve a été tirée par deux organisations de l’Ontario : le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles. Et ce n’est qu’un début !

On ne parle pas ici d’une enseignante d’une école publique qui serait menacée de perdre son emploi à cause de l’interdiction du port de « signes religieux », mais d’une jeune toujours aux études qui n’a pas de contrat de travail avec une institution scolaire.

Si l’enseignement lui tient à cœur et si le fichu est un symbole de son appartenance religieuse, qu’est-ce qui l’empêcherait de postuler dans des écoles privées ou dans des écoles musulmanes qui ne sont pas assujetties à la Loi sur la laïcité de l’État ?

Il n’en fallait pas plus pour que des lobbys de l’Ontario accourent pour mettre le Québec au pas. Au premier chef, le Conseil national des musulmans canadiens, connu auparavant sous le nom de Council on American-Islamic Relations CANADA – Conseil canadien des relations américano-islamiques (CAIR.CAN), en lien avec CAIR à Washington, qui a eu de nombreux démêlés avec la justice américaine et le FBI.