La série «Fugueuse» regardée par des victimes et leur proxénète, selon Ian Lafrenière

Si la série Fugueuse a pu éveiller les consciences de certains parents, elle n’a pas sorti les jeunes filles de la rue. Au contraire, des victimes d’exploitation sexuelle l’ont regardée avec leur proxénète, s'est désolé Ian Lafrenière.

«Vous savez, il y a une belle série qui a été faite à TVA, qui s’appelle Fugueuse et qui a été un électrochoc pour beaucoup de gens», a lancé l’adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique à l’émission Dutrizac de 6 à 9 sur QUB radio.

«Mais, il y a un effet pervers aussi, a poursuivi le député caquiste de Vachon. De sources très sûres, il y a même des jeunes femmes qui l’écoutaient avec leur proxénète, cette série-là.»

«Ça a réveillé les parents [la série Fugueuse], mais je ne peux pas vous dire que ça a sorti les filles de la rue», a ajouté l’ancien porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), au micro de Benoit Dutrizac.

L’élu a annoncé mardi la création d’une commission spéciale pour dresser un portrait de l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec.

Pas de la prostitution

M. Lafrenière préfère d'ailleurs l'expression exploitation sexuelle des mineurs à l'expression prostitution juvénile qu'il ne veut plus utiliser.

«Parce que prostitution juvénile, ça laisse présager qu’il y a une forme de volontariat. La jeune fille se prostitue. Premièrement, on lui donne l’étiquette de prostituée. Deuxièmement, c’est comme si elle avait accepté de faire ça. Et on parle de clients.»

«Je m’excuse, mais quand on est avec une jeune fille de 14 ans, on n’est pas un client, on est un exploiteur, on est un individu sans scrupule et on mérite la prison», a-t-il renchéri.

Au micro de Benoit Dutrizac, il a rappelé que la moyenne d’âge des filles mineures exploitées sexuellement au Québec est de 14 ans et que les plus jeunes sont âgées de 12 ans.

«Ma fille à 11 ans. Je ne peux pas m’imaginer que quelqu’un va consommer les services sexuels d’une fille de 12 ans», a-t-il dit.