Le Canadien «bien intéressé» par un défenseur gaucher

L’an dernier, c’était la position de centre qui retenait l’attention chez le Canadien de Montréal. Cette année, il semble que ce soit celui de défenseur gaucher.

Plusieurs experts associent le défenseur américain Cam York au Tricolore, comme choix de premier tour de la formation, dans quelques jours. Toutefois, le Bleu-Blanc-Rouge pourrait également avoir dans sa mire l’arrière québécois de l’Armada de Blainville-Boisbriand Samuel Bolduc.

«Le Canadien est une équipe bien intéressée par Samuel, a confié l’entraîneur-chef de l’Armada, Bruce Richardson, mercredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Il a tous les outils pour devenir un joueur de la Ligue nationale [LNH]. C'est un athlète incroyable. [...] Il faut juste qu’il amène un peu plus d’émotion et de hargne à son jeu. Il a une belle progression. Il bouge bien la rondelle. [...] J’ai eu entre 25 et 30 appels [sur lui].»

Bolduc, un patineur de 6 pi et 4 po qui a amassé 37 points en 65 matchs en 2018-2019, est classé au 42e rang chez les patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH. Donc, il serait surprenant d’entendre son nom au premier tour. Mais pour la suite, tout est possible.

Lors de ce premier tour, Richardson, sans s'avancer à 100 %, pourrait entrevoir trois sélections québécoises. Tout d’abord, il y a l’attaquant des Mooseheads de Halifax Raphaël Lavoie, qui, selon les dires de l’entraîneur, est «un joueur qui a progressé énormément cette année.»

Puis, le joueur d’avant du Phoenix de Sherbrooke Samuel Poulin représente selon Richardson le joueur «le plus près de la LNH».

Et il y a le petit attaquant de 5 pi et 9 po des Wildcats de Moncton Jakob Pelletier.

«Probablement le joueur le plus complet sur 200 pi, a confié Richardson. Il me fait penser à Steve Yzerman. [...] Il n’est pas gros, mais la LNH a changé. [...] Je pense qu’il sera la surprise, car beaucoup d’équipes sont après lui. Il cadre dans la nouvelle LNH.»