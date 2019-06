Le plus grand avion du monde serait à vendre

Le projet spatial Stratolaunch, fondé en 2011 par Paul Allen, cofondateur et actionnaire de Microsoft décédé en octobre dernier, serait à vendre, a rapporté la chaîne d’information américaine CNBC.

Selon CNBC, la société Vulcan, qui chapeaute les investissements du milliardaire décédé, chercherait à vendre le Stratolaunch pour 400 millions $ US. Le prix de vente comprendrait la propriété de l’avion, la propriété intellectuelle ainsi que les installations.

AFP

Sous couvert d’anonymat, des sources ont indiqué à CNBC que Vulcan aurait parlé de la vente avec le milliardaire Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. Deux autres milliardaires, Elon Musk et Jeff Bezos, seraient aussi de possibles prétendants.

L’appareil dont il est question dispose d’une envergure de 117 mètres, ce qui est supérieure à un terrain de football. En comparaison, un Aibrus A380 mesure 79,75 mètres d’envergure.

AFP

L’avion, qui possède deux fuselages et est propulsé par six moteurs de Boeing 747, n’a effectué qu’un seul vol d’essai en avril dernier. Ce monstre, fait uniquement de matières composites, avait alors atteint une vitesse maximale de 304 km/h (189 milles à l'heure) et était monté jusqu’à 17 000 pieds (environ 5180 mètres).

Dans le cadre du vol initial, les pilotes avaient évalué les performances et la maniabilité de l’avion, qui a été conçu pour transporter des satellites et les mettre en orbite depuis la stratosphère.