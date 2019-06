Le Québec devant la contestation

Libéraux, Solidaires et intégristes religieux s’étaient liés dans une étrange coalition soudée par une adhésion aveugle à l’idéologie multiculturaliste et par un mépris ouvert à l’endroit de la majorité historique francophone, accusée de céder à la tentation de l’intolérance.

Au Canada anglais aussi, on s’indigne. Ses élites cèdent au vieux réflexe néocolonial envers le Québec et l’accusent de racisme. Elles se demandent de quelle manière neutraliser le gouvernement Legault.

On le constatera dans les semaines et les mois à venir : les intégristes religieux, et plus particulièrement l’intégrisme islamiste, sont habiles. Ils ont appris à exprimer leurs revendications communautaristes dans le langage des droits et libertés. Les islamistes ont ainsi le culot de se présenter comme les véritables gardiens de nos traditions démocratiques. Ils entendent retourner contre nous nos propres institutions pour nous imposer leur agenda. On appelle cela voir le monde à l’envers.