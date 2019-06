Otéra Capital: l’ancien PDG Alfonso Graceffa conteste son congédiement «abusif»

Mis à la porte à la suite des révélations de notre Bureau d’enquête sur Otéra Capital, l’ancien chef de la direction de cette filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Alfonso Graceffa, «conteste avec véhémence son congédiement abusif et injustifié».

Dans un communiqué publié mercredi matin, M. Graceffa soutient que son renvoi «cause un tort considérable à sa réputation irréprochable depuis 30 ans». Il dit par le fait même offrir son «entière collaboration» à l’Unité permanente anticorruption (UPAC), qui enquête sur ce dossier.

«J'ai toujours agi de manière professionnelle, avec prudence et bonne foi, a-t-il indiqué par voie de communiqué. De toute ma carrière, je n'ai jamais personnellement bénéficié d'avantages ou de traitements préférentiels. Et je ne l'ai jamais fait pour qui que ce soit. Les reproches que me fait la Caisse ne résistent à aucune analyse rigoureuse et sérieuse.»

Nos reportages ont notamment révélé qu’Alfonso Graceffa, alors PDG d’Otéra, a bénéficié de 11 prêts totalisant 9,2 millions $ en provenance de MCAP, une filiale d’Otéra. Ils ont servi à financer des immeubles appartenant à Graceffa et ses associés.