Pourquoi pas Hélène David?

Permettez-moi de lancer un nom dans le chapeau de l’éventuelle course à la chefferie du PLQ : Hélène David. Depuis son élection en 2014 comme députée libérale, l’ex-ministre impressionne. Tout au long des consultations délicates sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État, elle l’a fait encore plus.

Comme porte-parole de l’opposition officielle en matière de laïcité, son ton raisonné et raisonnable, ses arguments solides, son respect pour les points de vue contraires aux siens et son calme olympien ont fortement contribué à éviter les dérapages que plusieurs appréhendaient.

Avant son arrivée en politique, elle fut tour à tour psychologue de formation, professeure de métier et vice-rectrice à l’Université de Montréal. Son parcours est résolument humaniste. Son sens élevé de l’éthique – un héritage de la famille David, y compris pour sa sœur Françoise, ex-députée de Québec solidaire – ne fait pas de doute non plus. On la sait aussi nettement plus sensible au nationalisme québécois que son ancien chef Philippe Couillard.