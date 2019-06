Suis-je affectée par une maladie que j’ignore?

On m’a dernièrement fait remarquer que j’avais développé la manie de compartimenter ma vie. Ça a sauté aux yeux de certaines collègues quand il fut question d’organiser un get together à l’occasion du départ d’une employée de longue date, alors que je m’objectais à ce que l’évènement accepte la présence des conjoints et conjointes. Je comprends que ça va avoir lieu le 24 juin, journée de la fête nationale, mais à mes yeux, ce n’est pas une raison pour tout mélanger.

C’est vrai de dire que chaque partie de ma vie est secrète pour les autres parties, mais moi je suis bien comme ça. Je n’ai jamais aimé que mes amies sachent avec quel genre d’homme je vis, donc je ne l’ai jamais présenté à personne. Comme mes amies font toutes partie de mon milieu de travail, elles déplorent de ne pas le connaître. Et comme je ne parle jamais de lui, bien des ragots courent à son sujet.

Mes parents m’ont élevée comme ça. Avec des moyens plus gros que la majorité de nos camarades, vu les affaires que brassait mon père et son refus d’étaler ça pour ne pas faire de jaloux, et avec une mère qui trouvait que notre père manquait de fini, on n’avait pas le droit d’emmener personne chez nous.

Certaines camarades, aussi amies, continuent d’insister pour que j’emmène mon conjoint le 24 et moi je tiens bon à dire non par principe. Mais à la quantité d’allusions qu’elles font sur les possibles raisons de mon désir de garder secrète l’identité de mon conjoint, j’ai l’impression d’être devenue quelqu’un qui manque d’ouverture et de franchise et qui vit avec quelqu’un de pas sortable. Ce qui est faux. Suis-je atteinte d’une maladie parce que je veux que ma vie privée reste privée? Peut-être devrais-je m’abstenir d’aller à cette fête pour clore le chapitre?

L.B.