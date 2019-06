Un record et une déception

Lancé sur Netflix vendredi passé, le film Murder Mystery a enregistré un démarrage record, ayant été vu par près de 30,9 millions d’utilisateurs pendant ses trois premiers jours en ligne, selon les chiffres fournis par le géant de l’écoute en continu. Mais malgré ce succès phénoménal, cette comédie qui marque les retrouvailles entre Adam Sandler et Jennifer Aniston nous a laissés sur notre faim.

Même si elle a déjà fait ses preuves dans le passé (notamment dans la populaire comédie romantique Méchant menteur, sortie en 2011), la complicité à l’écran entre Sandler et Aniston ne suffit pas à faire de cette nouvelle comédie un bon film. Les deux stars ont souvent répété au cours des dernières années qu’elles cherchaient depuis longtemps un nouveau projet pour retravailler ensemble. Mais malheureusement, ces retrouvailles tant attendues déçoivent.

Murder Mystery a déjà fait couler beaucoup d’encre au Québec, l’an passé, parce qu’il a été en partie tourné à Montréal. Aniston y joue le personnage de Nora, une coiffeuse new-yorkaise qui, après 15 ans de mariage, se fait enfin offrir le voyage de ses rêves en Europe par son mari Nick (Sandler), un policier sans grande ambition qui a souvent échoué à son test pour devenir détective.

Vous l’aurez deviné : ce beau voyage romantique ne se déroulera pas comme prévu. Dans l’avion, le couple fait la rencontre d’un homme charmant et mystérieux (Luke Evans) qui les invite à venir passer quelques jours dans le yacht luxueux de son oncle milliardaire (Terrence Stamp). Mais dès le premier soir à bord du bateau, un meurtre est commis, et Nick et Nora deviennent rapidement les principaux suspects. Pour tenter de prouver leur innocence, Nick et Nora mèneront leur propre enquête.

Un manque de folie

Comme c’est le cas dans la plupart des films d’Adam Sandler, Murder Mystery s’appuie sur un scénario bâclé qui ne vise qu’à exploiter les talents comiques de son acteur principal. Or, autant Aniston met beaucoup d’énergie dans son rôle, autant Sandler semble davantage sur le pilote automatique. La majorité de ses gags tombent à plat et les moments les plus amusants du film passent par Aniston.

Le film n’épargne aucun cliché sur les Américains en voyage en Europe et l’intrigue (vaguement inspirée des romans d’Agatha Christie) s’essouffle rapidement. Enfin, soulignons que la réalisation peu inspirée de Kyle Newacheck (Game Over, Man!) n’apporte rien de très original à cette comédie qui manque de folie et qui ne réussit jamais vraiment à prendre son envol.

Murder Mystery

★★ ½