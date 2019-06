Vente de cannabis: des recettes fiscales de 186 millions $ pour Ottawa et les provinces

OTTAWA – Les revenus engrangés par le gouvernement fédéral et des provinces et provenant du cannabis ont atteint 186 millions $, en mars dernier, selon Statistique Canada.

Il s’agit essentiellement des taxes d'accise et les taxes générales sur les biens et services directement liés à la vente de cannabis depuis sa légalisation en octobre dernier jusqu’au mois de mars.

Rappelons que tout comme pour l'alcool, le tabac et les carburants, le cannabis est sujet à la taxe d'accise et aux taxes générales sur les biens et services comme la a taxe de vente du Québec (TVQ).

Ainsi, Ottawa a perçu 19 millions $ en taxes d'accise en cinq mois et demi, tandis que les provinces ont perçu 79 millions de dollars en taxes d'accise et en rajustements des taxes d'accise perçues sur les ventes.

«Par ailleurs, des revenus supplémentaires estimés à 36 millions $ ont été recueillis au moyen de la taxe générale fédérale sur les biens et services, et 53 millions $ provenaient des taxes générales provinciales directes perçues sur les biens et services», a précisé l’agence fédérale.

La taxe d'accise sur le cannabis est évaluée au taux le plus élevé de 1 dollar par gramme ou de 10 % du prix de vente avant taxes.

De plus, selon les ententes entre le fédéral et les provinces, Ottawa empoche 25 % des revenus de taxe tirés de la vente du cannabis alors que les provinces et territoires recevront 75 % des recettes.

Réagissant aux données de Statistique Canada, l’économiste du Conference Board du Canada, Robyn Gibbard, a souligné les chiffres sont plus bas que prévu, «en partie en raison du déploiement cahoteux de la légalisation l'automne dernier».

Il est toutefois d’avis qu’à l’avenir, «les gouvernements peuvent s’attendre à une forte croissance des revenus tirés des ventes de cannabis».