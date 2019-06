Vers une ratification de l’entente sur le cafouillage sur l'autoroute 13

Trois mois après un règlement à l’amiable entre les automobilistes qui sont restés coincés sur l’autoroute 13 et le gouvernement du Québec, l’entente sur le point d’être ratifiée.

L’entente en question prévoit des versements variant entre 300$ et 1000$ par victime.

L’argent doit même être versé en 2020 aux automobilistes coincés une dizaine d’heures dans leur voiture lors de la tempête de neige dans la nuit du 14 au 15 mars 2017.

«Le processus de réclamation est particulier dans ce cas-ci, seulement en ligne. Plus rapide, plus efficace avec un administrateur qui est Raymond-Chabot, processus uniquement en lignepour que ce soit plus simple», a expliqué Me Marc-Antoine Cloutier.

En entrevue mercredi sur les ondes de TVA Nouvelles, l’avocat des requérants, a expliqué que les parties étaient de retour en cour en matinée au palais de justice de Montréal.

Pour indemniser les automobilistes, l’entente doit être entérinée par la Cour supérieure.