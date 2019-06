Bouchard, Père Paul-André Rédemptoriste

À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 juin 2019, est décédé à l'âge de 86 ans, le Père Paul-André Bouchard. Né le 19 octobre 1932, à Sainte-Anne-de-Beaupré, il était le fils de feu monsieur Benoît Bouchard et de feu dame Adrienne Côté.À la fin de son cours classique au Juvénat des Rédemptoristes en 1951, Paul-André Bouchard entre au Noviciat et fait profession à Sherbrooke, le 15 août 1952. Puis il poursuit ses études philosophiques et théologiques à Aylmer pour être ordonné prêtre le 8 juin 1958. En 1968, le père Bouchard obtient une première licence en Théologie à la Faculté catholique de l'Université de Lyon et, en 1971, une seconde, en Sociologie à l'université Grégorienne de Rome.De 1960 à 1965, Père Bouchard occupe la fonction d'enseignant, d'abord à Aylmer puis au Petit Séminaire de Moncton où s'ajoute à sa tâche d'enseignant celle de Préfet de discipline. En 1965, il est nommé Responsable des vocations au Pavillon St-Rédempteur et professeur au Séminaire Saint-Augustin. À compter de 1971, Père Bouchard se consacre à l'animation de la Pastorale en milieu scolaire, une tâche à laquelle il se dédiera pendant plus de 15 ans. Entre 1997 et 2011, il occupe plusieurs postes de responsabilité au service de la Province rédemptoriste : Conseiller et Secrétaire provincial, Supérieur de la communauté de Saint-Alphonse d'Youville, Mtl, Curé de Rivière Bleue et St-Marc du Lac Long, Témiscouata, Assistant-économe et Économe provincial à Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que Vicaire paroissial à Desbiens, Lac St-Jean et ce, jusqu'au départ des Rédemptoristes de cette Unité paroissiale en 2011.En 2011, le père Bouchard est de retour à Sainte-Anne-de-Beaupré où il aidera au ministère et au service pastoral du Sanctuaire. De 2015 à 2017, il est nommé à la communauté rédemptoriste de Montréal où il apportera son aide au ministère de six paroisses. En novembre 2017, le père Bouchard effectue un retour à Sainte-Anne-de-Beaupré. En septembre 2018, il est transféré à la, Château-Richer, où il continuera, avec un grand dévouement, de contribuer à l'oeuvre du Sanctuaire en tant qu'aide au ministère, jusqu'à ce que la maladie l'oblige soudainement à mettre fin à ses activités.En plus de ses confrères rédemptoristes, le père Paul-André Bouchard laisse dans le deuil ses frères et soeurs Germaine (feu Jean-Denis Bernier), Soeur Rita, s.c.i.m., Soeur Gilberte, s.c.i.m., Charles-Henri (C.Ss.R.), Rodrigue (Claudette Larouche), Jean-Claude (Céline Larouche), Robert (Pierrette Paulin), Gaston (feu Gilberte Bergeron) et il laisse également sa filleule Anick Bouchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Père Bouchard a été précédé de ses soeurs feu Pierrette Bouchard et feu Michèle Bouchard et de son frère feu Jeannot Bouchard.Les funérailles du père Paul-André Bouchard seront célébrées à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, le vendredi 21 juin 2019 à 14h00.Parenté et amis pourront arriver au Musée de la Basilique à partir de 11h00 ce jour-là, pour un temps de prière et d'échange de condoléances. Un goûter y sera servi, après les funérailles, pour la famille et les amis.Le Père Paul-André Bouchard reposera au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux51, RUE SAINTE-MARGUERITE, BEAUPRÉVous pouvez offrir vous condoléances par télécopieur au (418) 827-1162Pour renseignements : (418) 827-2212Courriel : pdupont@scpdupont.ca Site internet : www.scpdupont.ca