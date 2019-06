LAMOTHE, Monique



À Repentigny, le lundi 17 juin 2019 est décédée, à l'âge de 79 ans, Monique Lamothe, épouse de Jean-Pierre Côté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Lise Lamothe, ses filleules Dominique Lamothe (Jean-François Guilbault) et Sarah-Lê Côté, son beau-frère Richard Côté (Lê Thi Nguyet), ses belles-soeurs Liliane Côté (André Payment) et Gisèle Lamothe ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 23 juin 2019 de 10h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.