2 Frères dévoile le vidéoclip d’«Un peu de toi»

Le vendredi 21 juin sera une journée importante pour 2 Frères. Non seulement le duo foulera la Scène Bell des Francos de Montréal avec son spectacle «La route», mais en matinée, plus précisément sur le coup de 7 h, Erik et Sonny Caouette dévoileront leur nouveau vidéoclip, accompagnateur de la chanson «Un peu de toi».

La pièce «Un peu de toi», écrite et composée par Steve Marin et Léa Sanacore, raconte les difficultés rencontrées par un couple. La vidéo, filmée par le réalisateur Jean-Vital Joliat à Rimouski et Mont-Saint-Hilaire, met en vedette un homme et une femme, incarnés par Frédéric Lavallée («Lance et compte», «La galère») et Marjorie Armstrong («Cheval-Serpent», «Hubert & Fanny», «District 31»), qui attendent un enfant malgré les soubresauts de la vie. Le clip est une production d’Aléas Films.

Ayant déjà atteint la première position du Top 100 du Palmarès de l’Adisq, «Un peu de toi» est extraite du deuxième album de 2 Frères, «La route», lancé à la fin 2017, dont on connaît déjà les morceaux «Léo Gagné», «Au sommet» et «Comme avant», entre autres. «Léo Gagné» et «Au sommet» viennent d’ailleurs d’être récompensées d’un Prix No. 1 SOCAN.

On pourra visionner le clip d’«Un peu de toi» sur la nouvelle chaîne YouTube de 2 Frères, à compter de vendredi, le 21 juin, à 7 h.

2 Frères prendra le chemin des festivals tout l’été et offrira près d’une trentaine de prestations dans différents événements.