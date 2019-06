5 robes d’été vintage très tendance

Avec le beau temps qui se pointe le bout du nez, on remarque le grand retour des robes d’été. Cette année, la belle saison est marquée par la nostalgie. Notamment du vintage années 50, 60, 70, 80 à 90 que l’on réinvente. Voici 5 modèles de robes «inspirées du passé» qui sont de retour pour l’été 2019!

1. La robe à boutons

Immensément présente dans les années 50, la robe à boutons est revenue au goût du jour en 2018, incontournable de la saison. Aujourd’hui, on les retrouve avec de fines bretelles. On peut la porter seule ou avec un chemisier ou encore un t-shirt en dessous pour proposer un look différent. Il y en a à manches courtes, à manches longues, de longueur mini, midi ou maxi... Bref, pour tous les goûts et toutes les silhouettes!

2. La robe portefeuille

Parfois sexy, bohémienne et légère, la robe portefeuille est sans aucun doute LA pièce de l’été. C’est LA robe à adopter au bureau, mais aussi à glisser dans sa valise pour partir en vacances parce qu’elle se porte aussi bien par-dessus un maillot de bain en revenant de la plage que pour aller à un souper-soirée avec des chaussures à talons. Ce qui fait d’elle un indispensable, c’est qu’elle s’adapte à toutes les morphologies et se porte pour toutes les occasions. Qu’on aime avoir un look féminin, rétro, chic, glamour ou carrément athlétique, elle s’adapte à tous les goûts!

3. La robe longueur midi

Midi, c’est la moitié de la journée, comme mi-mollet! C’est dans les années 50, à une époque où il fallait porter ni trop court, ni trop long, que la robe longueur midi (s’arrêtant au mi-mollet) a fait son entrée dans le vestiaire féminin.

Cet été, on trouve la robe longueur midi dans toutes les déclinaisons possibles : droites, évasées, asymétriques ou plissées, style années 80, avec manches ou des bretelles fines, de couleurs vives, pastel ou encore un tissu avec imprimés, vous serez servies ! Pour une soirée, agencez-la avec un pardessus arrivant au niveau de la taille.

4. La robe longue à fleurs inspiration «bohème/gipsy»

La robe gipsy, populaire dans les années 70, fait un retour remarqué. C’est ni plus ni moins l’«uniforme» préféré des festivalières des Osheaga et autres Coachella. On la porte aussi dans les soirées de gala et autres soirées

mondaines. La robe longue, hippie de l’époque de Woodstock est réellement devenue chic.

5. De la couleur!

L’orange, le rouge, le rose et le jaune s’imposent cette saison. Une robe unie, c’est toujours un bon achat à faire parce que c’est facile à agencer et vous pourrez la garder longtemps!

Avec ce retour dans le temps, bien des jeunes filles auront envie de fouiller dans la garde-robe de leur mère cet été.