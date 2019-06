5 activités pour les enfants dégourdis à faire au parc Jean-Drapeau cet été

En collaboration avec

Vos enfants ont la bougeotte? Comme tous les jeunes, ils ont probablement besoin (et envie!) de dépenser leur trop-plein d’énergie en s’amusant.

Et quoi de mieux qu’une journée en plein air pour se dégourdir les jambes en famille? Situé tout près du centre-ville, le parc Jean-Drapeau est la destination par excellence pour les fratries dynamiques.

On saute dans le transport en commun (bus, métro, navette fluviale ou Bixi) pour aller profiter de la panoplie d’activités familiales organisées par le parc.

Aller jouer dans l’eau

Le complexe aquatique du parc Jean-Drapeau comprend une piscine récréative à pente progressive. On s’y rend pour profiter du bain libre, nager et se prélasser au soleil. Le fond de la piscine comprend un tapis en caoutchouc rembourré qui assure la sécurité et le confort des jeunes baigneurs.

Le bassin de plongeon du Complexe, lui, permet de s’initier au sport en douceur. Là-bas, des tremplins de hauteurs variées sont mis à la disposition des curieux.

Vous êtes du genre téméraire? Testez l'Aquazilla, une structure gonflable de 30 mètres par 35 mètres remplie d’obstacles. On y trouve notamment un pont suspendu, un trampoline et une balançoire géante!

Parc Jean-Drapeau

Explorer l’histoire du parc

Vous avez un petit côté intello? Embarquez à bord de la navette électrique pour profiter de la toute nouvelle Balade touristique qui retrace l’histoire du parc de 1535 à aujourd’hui. Vous traverserez entre autres la Biosphère, les jardins des Floralies et les souvenirs de l’Expo 67 dans un parcours instructif et amusant d’environ 45 minutes. Le tout est animé par un guide certifié.

Parc Jean-Drapeau

Partir à la rencontre de nouvelles cultures

Les Week-ends du monde sont une véritable vitrine pour les cultures et les traditions des Montréalais de diverses origines. Chaque fin de semaine, l’évènement célèbre le meilleur de la musique, de la danse et de la gastronomie d’une multitude de pays du monde. Des activités familiales sont également au programme: c’est l’occasion de faire découvrir aux enfants la richesse de la métropole!

Les 6, 7, 13 et 14 juillet de 14h à 23h - Gratuit

Parc Jean-Drapeau

Passer un après-midi à la plage

S’offrir un moment au soleil fait partie des petits bonheurs de l’été. À la plage Jean-Doré, on trouve du sable couleur miel, une eau de qualité et des terrains de volleyball de plage. Le Pavillon des activités nautiques offre la possibilité de louer canots, kayaks et pédalos afin de voguer sur les eaux calmes du lac. Comme les zones navigables sont à l’abri du vent, la promenade est adaptée pour toute la famille.

Parc Jean-Drapeau

Visionner un film sur l’eau

Pourquoi s’enfermer à l’intérieur quand on peut voir un film en plein air? À trois reprises durant l’été, le Complexe aquatique vous invite à vous installer confortablement sur une bouée afin de profiter d’une expérience cinéma hors du commun!

Les films présentés seront Les dents de la mer (samedi 29 juin de 19h à 21h), Dans une galaxie près de chez vous (samedi 20 juillet de 19h à 21h) et Le Parc jurassique (samedi 31 août de 19h à 21h).

Vous cherchez à occuper les enfants tout en vous amusant? Dirigez-vous au parc Jean-Drapeau pour savourer toutes les activités familiales vivifiantes offertes par l’établissement!