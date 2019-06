Agenda du week-end

Bonne fête nationale

Dimanche et lundi, on fêtera partout au Québec. Dimanche, au parc Jean-Drapeau, la fête commencera à midi : animations, activités pour les enfants, camions de rue, etc. De 12 h 30 à 17 h 30, on assistera à la répétition du spectacle du soir. À 21 h, le grand spectacle, animé par Guillaume Lemay-Thivierge, réunira Éric Lapointe, Marie-Élaine Thibert, Florent Vollant et plusieurs artistes. N’apportez pas sur le site : boissons alcoolisées, contenants en verre, canettes, glacières, chaises pliantes, animaux. Lundi, à Lachine, à partir de 13 h, il y aura une fête familiale au parc de la Marina de l’escale et un spectacle avec Les Trois accords, au parc Saint-Louis, à 21 h. À Laval, on fêtera lundi au Centre de la nature avec Paul Piché, Hubert Lenoir, Marie Mai, Loud et d’autres. À Longueuil, également lundi, on fêtera au parc Michel-Chartrand et Mes Aïeux sera en spectacle à 21 h. Consultez le site pour l’horaire complet du week-end.

► fetenationale.quebec/programmation

Grain de ciel : la fête des cerfs-volants

Photo courtoisie, Benoit Z Leroux

Samedi, dimanche et lundi, de 11 h à 17 h, c’est la grande fête des cerfs-volants au parc Frédéric-Back et à la TOHU : ateliers de fabrication de cerfs-volants, démonstration, initiation, etc. Seront présents des cerfs-volistes italiens, américains, français, canadiens. Lors du défi Rokkaku (samedi, 15 h 30), des équipes se livrent un combat aérien et tentent de faire tomber les cerfs-volants adverses. Gratuit. Premier arrivé, premier servi.

Rencontre avec l’art contemporain

Photo courtoisie

Jusqu’au 18 août, à la maison de la culture Claude-Léveillée (911, rue Jean-Talon Est), on peut voir une exposition collective qui réunit des œuvres de Mathieu Beauséjour, Michelle Bui, Maryam Izadifard, Jinyoung Kim, David Lafrance, Mathieu Latulippe et Frédéric Lavoie.

Festival Montréal Baroque

Photo tirée de Facebook

Dans le cadre de ce festival, plusieurs activités sont gratuites. Samedi, 9 h, au café Tricot Principal (6666, rue Saint-Urbain), il y aura un marathon musical, soit une invitation à tous venir chanter le Magnificat de Vivaldi. Plusieurs concerts ont lieu au square Philipps et dans la Petite-Italie.

► montrealbaroque.com

L’Orchestre métropolitain et le Festival de Jazz

Photo Antoine Saito

Mercredi 26, à 18 h, à la place des Festivals, aura lieu le party du 40e anniversaire du Festival de Jazz de Montréal : on entendra les grands classiques des dernières années. Jeudi 27, à 20 h 30, au parc Jean-Drapeau, à l’Espace 67, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin dirigera un concert pour inaugurer ce nouvel espace du parc. Gratuit.