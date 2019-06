Bas-Saint-Laurent: un chauffard ivre laisse ses traces

Un homme s’est offert toute une virée la nuit dernière dans le Bas-Saint-Laurent. Il a percuté un véhicule stationné, un panneau de signalisation, a roulé sur la jante de roue après une crevaison, avant que son véhicule ne prenne en feu près d’un poteau d’Hydro-Québec.

Heureusement personne n’a été blessé dans cette succession d’événements et l’individu a été arrêté dans le sous-sol de sa résidence.

Le conducteur qui habite Cacouna a d’abord percuté un véhicule stationné dans le secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup près du fleuve, vers 3h00 dans la nuit. Il ne s’est pas arrêté et a continué son chemin.

Il a emprunté la route 132 et a ensuite foncé dans un panneau de signalisation à Cacouna, la municipalité voisine. L’impact a causé une crevaison à sa voiture, mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre ses déplacements.

«Le monsieur n’avait pas fini sa promenade et a décidé de continuer de rouler sur la crevaison, mais le pneu s’est défait et il roulait sur la jante de roue. Le feu s’est déclaré et il a abandonné le véhicule non loin de chez lui», indique Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le feu s’est propagé entièrement au véhicule et ensuite à un poteau d’Hydro-Québec, près duquel l’homme avait laissé son automobile.

Rapidement, les policiers ont retrouvé l’individu chez lui, alors qu’il s’était réfugié au sous-sol de sa résidence.

Il a échoué le test d’ivressomètre et pourrait faire face à des accusations en ce sens et pour délits de fuite. Il a été remis en liberté et devrait comparaître prochainement au Palais de justice de Rivière-du-Loup.