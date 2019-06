GOSSELIN, Yoland



À Montréal, le 16 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Yoland Gosselin. Né à Matane, il était le fils de feu Albert Gosselin et feu Laura Martel. Il était l'époux depuis plus de 60 ans de Mme Lucette Blouin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Roger (Paule Bernier) et Marie-Chantal (Jacques Bourque), ses petits-enfants Simon-Pier (Fanny), Marianne (Maxime) et Laura (Louis-Philippe). Il laisse également dans le deuil ses soeurs ainsi que d'autres membres de la familles et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 14h30 en la chapelle du complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général juif de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation de l'Hôpital Général Juif de Montréal serait apprécié en la mémoire de Yoland.