PICARD, Gilles



À Montréal, le 18 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gilles Picard, époux de feu Cécile Béchard.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée, Robert (Kim) et René (Chantal), ses petits-enfants Lauren, Preston, Simon-Pierre et Éloé, ses arrière-petits-enfants Dash, Elle, Grahm et Austin, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin 2019 à 14h en l'église Saint-Bonaventure (5205 rue Saint-Zotique Est, Montréal). La famille vous y accueillera dès 13h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal seraient appréciés.La famille tient à remercier les employés du CHSLD Vigi Reine Élizabeth pour les bons soins prodigués à leur père.