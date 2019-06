Ce qu’ils ont dit

À 31 ans, Jordie Benn a connu la meilleure saison de sa carrière. Marc Bergevin s’attend à le voir tester le marché des joueurs autonomes.

« Ça regarde dans cette direction pour Jordie. Nous n’avons pas les mêmes attentes (contractuelles). C’est un droit qui appartient au joueur de tester sa valeur. »

– Marc Bergevin

Avec Antti Niemi qui a pris le chemin de la Finlande, le Canadien risque de regarder du côté des joueurs autonomes pour dénicher le prochain auxiliaire de Carey Price.

« J’aimerais donner du temps à Cayden (Primeau) à Laval. Charlie (Lindgren) a parfois montré qu’il peut être un bon auxiliaire. Mais je vais aussi regarder ce qu’il y a sur le marché, à quel prix. »

– Marc Bergevin

La masse salariale devrait être moins élevée que prévu la saison prochaine. Tous les dollars devront être minutieusement investis. Les 4,63 M$ consentis à Karl Alzner risquent d’être lourds. Un rachat est-il dans l’air ?

« Tout est possible, mais nous avons encore du temps. Je n’ai pas encore pris une décision finale. »

– Marc Bergevin

Au cours des 10 dernières années, le Canadien n’a repêché aucun attaquant ou défenseur québécois lors des trois premiers tours. Une tendance inquiétante.

« Oui, il y a des Québécois que nous aimons beaucoup. Mais on ne contrôle pas qui les équipes repêchent devant nous. On a notre grille et on la suit. On fera encore la même chose. »

– Trevor Timmins

Depuis le début de son association avec le Canadien, Trevor Timmins a sélectionné des centaines de joueurs. Celui qui le surprend le plus dans ceux des dernières années ?

« Il n’est pas encore dans la LNH, mais Alexander Romanov a fait un grand bond en avant dans sa progression. Il a été formidable pendant le Championnat mondial junior et dans la KHL. »

– Trevor Timmins