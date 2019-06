Championnat Travelers : Mackenzie Hughes parmi les meneurs

Six golfeurs se partagent le premier rang du Championnat Travelers à l’issue de la première ronde, disputée jeudi à Cromwell au Connecticut. Parmi eux, on retrouve le Canadien Mackenzie Hughes.

L’Ontarien de 28 ans a retranché six coups à la normale de 70 en réussissant six oiselets. Il se trouve à égalité au sommet avec les Américains Ryan Armour, Bonson Burgoon et Zach Sucher, le Sud-Coréen Kyoung-Hoon Lee et le Mexicain Abraham Ancer.

Six concurrents suivent tout juste derrière, à un coup du groupe de meneurs.

Parmi les autres Canadiens en action, Nick Taylor a rapporté une carte de 69 (-1). Le Manitobain a enregistré deux oiselets, un aigle et trois bogueys. Il est présentement 61e, à cinq coups de la tête.

Adam Hadwin se retrouve au 87e échelon après avoir joué la normale. Pour leur part, Ben Silverman et Adam Svensson ont obtenu des pointages de 73 (+3) et ont été relégués au 136e rang.

Enfin, Roger Sloan est 143e après avoir réalisé une première ronde de 74 (+4).