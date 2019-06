Complainte d’une belle-mère qui se sent inutile

J’ai deux garçons qui sont en couple et parents. Le cadet a épousé une française et il est parti vivre dans son pays pour mon plus grand malheur, car c’est avec lui que j’avais le plus d’affinités. Ils viennent chaque été pendant les vacances, mais même s’ils habitent chez-nous, ça passe si vite ces deux semaines que je m’ennuie encore plus après.

Mon aîné ressemble plus à mon mari, un intellectuel doublé d’un cérébral. Pour moi qui suis une extrovertie qui aime la fête, les sorties, les grandes bouffes et les réunions autour du BBQ, je dois ramer fort pour satisfaire mes envies de plaisir.

J’en arrive à mon problème. Mon fils aîné, père de deux enfants, vit avec une femme assez rigide, comme lui d’ailleurs, qui ne laisse pas beaucoup de place à la fantaisie dans sa vie. Non pas qu’elle ne soit pas gentille, car elle l’est, mais je n’ai pas beaucoup d’atomes crochus avec elle. Et comme c’est elle qui voit à toute l’organisation de la vie familiale, j’ai bien du mal à y faire ma place.

Elle ne me demande jamais de garder leurs deux filles de 6 et 8 ans car elle a une panoplie de gardiennes à disposition. Elle et mon fils tiennent à conduire eux-mêmes leurs filles, que ce soit à leur cour de ballet ou de dessin. Je lui ai souvent offert mes services, mais comme ils furent toujours repoussés, bien que poliment, je n’en parle plus.

J’aimerais tellement ça jouer le rôle d’une vraie grand-mère qui participe à la vie de ses petits-enfants, mais on ne m’en donne pas la chance et ça me frustre. Mon mari dit que je devrais me considérer chanceuse de n’être pas considérée comme une donneuse de services, alors que moi je souhaiterais le contraire. Et depuis que j’ai pris ma retraite complète, je sens encore plus le manque. Comment faire comprendre cela à mon fils et sa femme?

Anonyme

On ne va pas contre la nature des gens. Ce couple tient à se débrouiller seul et il faut respecter ça. Il n’est écrit nulle part ce que c’est que le véritable rôle d’une grand-mère, surtout pas de nos jours où les familles traditionnelles n’existent pratiquement plus. Profitez de votre temps libre pour identifier quelques loisirs et occupations qui pourraient meubler votre retraite. Ça vous permettra de vous occuper la tête et le corps, et vous fera perdre de vue une obsession que vous risquez de ne jamais pouvoir assouvir.