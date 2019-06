Des crevasses soulèvent l’indignation des élus

Négligée pendant longtemps, la route 132 dans Chaudière-Appalaches prend du mieux, depuis cinq ans, mais la présence de crevasses inqualifiables continue de soulever l’indignation dans la MRC de Lotbinière.

Les automobilistes qui empruntent cette route parallèle à l’autoroute 20, en quête de paysages bucoliques sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, déchantent rapidement dans les secteurs de Leclercville et de Lotbinière, où leurs amortisseurs sont drôlement sollicités.

Le Journal s’est aventuré sur ce terrain miné, récemment. Nous y avons pris quelques-uns de nos meilleurs clichés, qui ne laissent planer aucun doute sur l’état désastreux de la chaussée.

Photo Jean-Luc Lavallée

« Entre Sainte-Croix et Leclercville, c’est un tronçon qui est très brisé, surtout Leclercville et Lotbinière. Cette partie-là, c’est vraiment le tiers-monde... On se croirait sur des routes d’il y a 25 ou 30 ans. Ça n’a aucun bon sens. On doit faire des zigzags pour éviter les trous. Ce n’est pas acceptable », a commenté Benoît Lemay, conseiller municipal à Leclercville.

« Ce sont des bouts de routes qui méritent une intervention urgente, à notre avis. On a fait des représentations au MTQ. On avait entendu dire que ça devait être réglé l’an dernier, mais on nous a expliqué qu’ils faisaient d’abord les ponceaux avant de faire l’asphalte. On comprenait la situation l’an passé, mais cette année, c’est abominable », a-t-il ajouté en entrevue.

Photo Jean-Luc Lavallée

L’hiver a été dur

Le maire de Lotbinière, Jean Bergeron, dit avoir lui aussi observé une grave détérioration de l’état de la chaussée au printemps.

« Les tronçons de chaque côté de la municipalité de Lotbinière sont assez maganés. Ils ont trouvé l’hiver très dur et se sont dégradés beaucoup. »

« Les travaux deviennent assez urgents, mais on le sait que c’est dans les prévisions du ministère parce qu’ils ont refait l’ensemble des ponceaux depuis l’année dernière. La route 132 a été négligée pendant plusieurs années. Par contre, ils ont recommencé à faire des travaux de fond pour remettre la route en état », se réjouit-il, confiant de voir enfin la lumière au bout du tunnel.

Travaux planifiés en 2020

Le ministère des Transports prévoit refaire complètement la chaussée sur une distance d’environ 6 kilomètres à Lotbinière, et 2 km à Leclercville, en 2020, selon l’échéancier fourni au Journal. D’ici là, du « rapiéçage » temporaire sera effectué.

Depuis 2013, l’état général de la route 132 dans Chaudière-Appalaches — ce qui comprend aussi le segment entre Lévis et le Bas-Saint-Laurent — ne cesse de s’améliorer, mais le rattrapage est loin d’être terminé puisque le MTQ juge à l’heure actuelle que 68,9 % de la surface est « en bon état », contre 56,5 % il y a cinq ans.