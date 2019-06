Des supplémentaires pour Mamma Mia!

Elle s’annonce comme l’événement de l’été. La comédie musicale Mamma Mia! ajoute des représentations aux 17 prévues cet été à la salle Albert-Rousseau, au lendemain d’une première médiatique triomphale à Montréal.

Prévue initialement du 14 au 31 août, Mamma Mia! sera aussi présentée à quatre reprises les 5, 6 et 7 septembre prochains, portant le nombre de représentations à 21.

Mis en scène par Serge Postigo, le spectacle a été présenté en première à Montréal mercredi soir, au Théâtre St-Denis, attirant des critiques fort élogieuses. Déjà, plus de 50 000 billets ont trouvé preneurs dans les deux villes.

Plus de 30 chanteurs et musiciens se côtoient dans la production d’envergure, dont les comédiens Joëlle Lanctôt, Hubert Proulx, Romane Denis et Karine Baily.

Juste avant Mamma Mia!, la salle Albert-Rousseau accueillera la comédie musicale Les Choristes, qui s’y installe dès le 29 juin pour 28 représentations.