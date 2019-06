LAROCHELLE, Guy



Le 18 juin 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Guy Larochelle, de St-Ambroise de Kildare. Il était l'époux de Josée Courchesne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine, son époux Philippe Dubois et leurs enfants Maxence, Floralie et Bastien, Mathieu, son épouse Marie-Andrée Labranche et leurs enfants Roselyne, Camille et Marianne, Marie et son époux Jean-Benoît Lafond, Joachim; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs autres parents et amis.La famille de M. Larochelle vous accueillera le dimanche 23 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 24 juin à compter de 12h au:584 RUE PRINCIPALEST-AMBROISE DE KILDAREwww.centrefunerairejoliette.comLe service de M. Larochelle sera célébré le lundi 24 juin à 14h à l'église de St-Ambroise de Kildare. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.