[EN RAPPEL] Mots valises

Calvicieux : Chauve porté sur le sexe.

Volcancan : Cratère qui crache des rumeurs.

Libidodo : Sommeil érotique.

Justinconscient: (Je vous la laisse...)

DE TROP

Probablement parce que je pomponne une grande partie de ma vie à jongler et danser avec les mots, je souris toujours lorsque quelqu’un dit : « Y’a 35 ans, y s’en va sur 36. » C’est sûr et certain. Si t’as 35, tu ne peux pas t’en aller ailleurs que sur 36. Impossible. Comme le dégustateur qui vous révèle que le vin est bon en bouche. T’es pas sérieux ? T’es sûr que c’est pas au nombril ? En bouche ? C’est pas là où sont les papilles gustatives ? Quelle coïncidence ! Les jeunes, depuis quelques années, ont adopté « dans le fond », qui ne signifie absolument rien. « Dans le fond, tu vas préparer le souper ? » Oui. Dans le fond et en surface aussi. Les plus vieux entretiennent également d’inutiles, accessoires et inefficaces bouts de phrases du genre : « M’a te dire une affaire ». Sinon, il y a la classique : « M’a être honnête avec toi ». Ou alors, la sempiternelle : « Tsé veut dire ? » Ça lâche pas. Monte en haut, descends en bas, y neige dehors.

FLYE BINNE

Un commercial de Cialis, est-ce que c’est une bande-annonce ?

Même un poisson peut éviter des problèmes s’il garde la bouche fermée.

Rodger va l’aimer celle-là : « L’important n’est pas d’être grand, mais d’être à la hauteur... »

J’aimerais quand même tester la théorie voulant que l’argent ne fait pas le bonheur. Au cas.

L’Association des cordonniers du Québec demande la semelle de quatre jours.

Impôt-Dépôt, un nouveau magasin à grande surfisc.

« Le baiser est la façon la plus sûre de se taire en disant tout. » (Guy de Maupassant)

La vie est un bon professeur. Si t’apprends pas la leçon, elle te la répète.

Incroyable le cerveau. Il fonctionne 24/24, 7/7 depuis ta naissance jusqu’à ce que tu tombes amoureux.

Bonjour, vous êtes chez « vous savez qui », je ne suis pas « vous savez où », laissez un message après « vous savez quoi »...

Je suis obsédé par le sexe, mais j’ignore depuis combien de fesses.

À DEMAIN

On lâche pas dans la reprise.