«Garçon!» de la série web à la pièce de théâtre

Après avoir produit sa série web sur Facebook en 2017, voilà que l’auteur et comédien Stéphane E. Roy a adapté son concept pour les planches. Avec «Garçon!», on entre dans l’univers des serveurs d’un chic restaurant français, où l’on prend plaisir à se moquer des clients.

Le concept de la web-série qui se transporte au théâtre sera le même ; cependant, les anecdotes de cette comédie à sketches seront différentes tout en conservant le même type d’humour. «Ce sont de nouveaux textes à 80 %», confie l’auteur Stéphane E. Roy qui sera également de la distribution, interprétant un garçon de café. «On a conservé les meilleurs moments de la web-série».

La distribution ne sera pas la même non plus. Sur les planches, outre l’auteur, seront réunis Claude Prégent, Félix Beaulieu-Duchesneau, Diane Lavallée, Marc-André Poliquin, Pierre Brassard, Catherine Florent et Ann-Catherine Choquette.

Découvrez Garçon au théâtre partout au Québec cet été: