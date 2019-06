Ingratitude du rôle de mère

Pour rassurer cette maman qui vit une grosse contestation de la part de ses enfants et qui en souffre au point de vous demander de trouver une solution à sa peine, voici ce que j’en pense. « Madame, des enfants c’est généralement égoïstes. Et ne vous y trompez pas, les pères ont rarement à voir là-dedans, contrairement à ce que vous pensez. Les mères en sont les seules responsables.

Pourquoi me direz-vous? Parce qu’elles ont, pendant toute leur vie de mère, minimisé leur propre importance dans le famille en faisant passer leurs enfants avant elles. Ce qui fait que ces derniers, pas fous quand même, ont bien intégré le fait qu’une mère, ça passe après tout le monde, soit à la dernière place. » Ceci étant posé et quoi qu’on dise, je suis obligée de reconnaître que le rôle de mère est probablement le plus ingrat à jouer dans une famille.

Ginette

Vous touchez là un point sensible. De nombreuses mères dans le passé, des mères qui sont toujours de ce monde, ont tout donné à leur famille sans exiger un minimum de respect pour elles-mêmes. Heureusement, les choses tendent à changer. À la fois parce que les femmes savent plus se faire respecter et que les jeunes pères occupent leur vraie place dans la vie de famille.