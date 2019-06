La Fête nationale en couleurs !

Ce week-end, tout le Québec sera en mode célébration! À l'occasion de la Fête nationale, je vous propose trois sorties originales où bien manger, boire et bien sûr vous amuser. À Montréal, je vous invite à découvrir des endroits hyper festifs pour une longue fin de semaine haute en couleur!

MANGER : Méchant Bœuf et un Boozy brunch 100% québécois

Photo courtoisie

Connaissez-vous vos classiques québécois? De Paul Piché, passant par Ginette Reno, jusqu’aux chansons de Beau Dommage? Durant le week-end de la Fête nationale, il sera temps de tester vos connaissances musicales, tout en sirotant un mimosa au restaurant Méchant Bœuf, car l’établissement organise son Boozy Brunch musical mensuel, pour célébrer la Saint-Jean, avec des tubes cent pour cent québécois ! Le restaurant mettra en vedette plusieurs mets typiques de la belle province, dont une fameuse poutine déjeuner et d'autres plats tout aussi décadents, tels que le poulet frit sur gaufre ou encore le Méchant Burger garni avec fromage de l'Isle-aux-Grues, bacon, chipotle et accompagné de frites maison. Pour l’occasion de la Fête du Québec, l’établissement offre quelques spéciaux, dont la table d’hôte à 19 dollars et les mimosas à volonté à 32 dollars! De plus, on peut personnaliser notre cocktail à base de Prosecco avec des jus de fruits frais ou de délicieux fruits! Une chose est sûre : qu'est-ce qu'on mange bien au Québec! (124 rue Saint-Paul Ouest, Montréal)

SORTIR : Rêver en couleurs à La Licornerie

Photo courtoisie

J’adore rêver en couleurs et j’ai eu toute une expérience en allant visiter le nouvel espace La Licornerie, située sur l’Avenue Mont-Royal. D’abord, cette idée magique vient de David Chevrier, le même concepteur des établissements Anticafés, qui aujourd’hui, propose quatre lieux en un, « très haut en couleur » : une terrasse, un café, une boutique d'accessoires de déco intérieure et une boutique de produits de beauté. D'ailleurs, tous les produits vendus en boutique sont conçus par des artisans québécois et on a vraiment le goût de tout acheter. Je peux surtout qualifier cet endroit de féerique avec ses créatures de licornes qui enjolivent l’endroit. C'est une première à Montréal, d'avoir l’impression de se retrouver sur un arc-en-ciel! (408 Avenue Mont-Royal Est, Montréal)

BOIRE : Trinquer au fameux Canal Lounge

Photo courtoisie

Si vous avez le goût de trinquer au nom de notre patrie québécoise, je vous propose le café-bar Canal Lounge, qui a réouvert ses portes, juste à temps pour la saison estivale. Pour la longue fin de semaine, on se donne donc rendez-vous sur le bateau-mouche amarré sur le bord du Canal-de-Lachine, pour profiter du coucher du soleil, en sirotant un excellent cocktail. En parlant cocktails, on peut y commander des bières, des apéritifs, du vin, mais aussi des drinks classiques comme un gin tonique ou encore des cocktails signatures comme le Poisson Rouge avec bière double blanche et apérol ou encore le Raspberry Wave avec vodka, framboise, tonique et canneberge. À noter, qu'il n'y a qu'une vingtaine de places assises et c’est pourquoi je vous conseille d'arriver dès l'ouverture, car le Canal Lounge se remplit très vite! (Quai Atwater, lieu historique national du Canal-de-Lachine)