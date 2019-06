La victoire des Raptors profite aux détaillants

La victoire des Raptors de Toronto fait sonner les caisses des détaillants d’articles de sports. Canadian Tire et Sports Experts rapportent des ventes en hausse liées au premier championnat de l’équipe canadienne de la NBA.

« On a vendu très rapidement tous les produits qu’on avait en stock pour les Raptors [ballons et vêtements] et on répète ! Cela a un impact direct sur les ventes dans nos sections basketball », a indiqué hier au Journal le grand patron du Groupe Boucher Sports, Martin Boucher, qui détient plus de 20 magasins Sports Experts et Atmosphère au Québec.

Selon M. Boucher, la popularité du basketball, déjà très présente auprès des jeunes, semble avoir gagné un nouveau public au Québec.

D’après plusieurs analystes qui suivent les titres des grands détaillants canadiens, les ventes des produits dérivés des Raptors, de ballons et d’équipements de basketball sont en nette progression au Canada au cours des dernières semaines.

L’analyste Peter Sklar de BMO Marchés des capitaux s’attend à de meilleurs résultats financiers pour Canadian Tire ainsi que ses chaînes Sports Experts et Sport Chek d’un bout à l’autre du pays au deuxième trimestre.

Plus que les JO

« Évidemment, la victoire des Raptors sera plus significative que les Jeux olympiques », soutient l’analyste dans sa plus récente note de recherche aux investisseurs.

L’analyste de la BMO anticipe une hausse des ventes comparables jusqu’à 10 % chez Sports Experts et Sport Chek. Pour Canadian Tire, il prévoit une progression des ventes comparables jusqu’à 4,5 %. Les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et de 2018 avaient fait augmenter les ventes de 2 à 4 %.

La boutique officielle de la NBA rapporte aussi des records de ventes au lendemain de la victoire des Raptors, la semaine dernière, contre les Warriors de Golden State.

Les ventes en ligne des sites NBAStore.com (américain et canadien) ont explosé de 180 %, a rapporté la NBA. C’est 80 % de plus que la hausse des ventes enregistrée en 2016 lors de la victoire des Cavaliers de Cleveland de LeBron James qui avaient été de 100 %.

Des exemples de prix de produits des Raptors

Produit Prix Casquette Champions 2019 New Era 46,99 $ T-shirt Champions 2019 43,99 $ Veste Champions 2019 NBA 155,99 $ Ballon Spalding signé Pascal Siakam 312,99 $

Source : NBAStore.com, site canadien