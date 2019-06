Le meilleur rosé de l'année ?

Probablement le meilleur rosé que j’ai bu cette année. Et Dieu sait que j’en ai vu passer dans mon verre!

Élaboré à partir de cabernet franc, il affiche une couleur déroutante avec sa robe plutôt grise aux reflets à peine rosés. Un nez d’abord sur la retenu qui, au contact de l’oxygène, se dévoile et se complexifie : fleur blanche, pomme grenade, verveine, groseille, crème fraîche. On sent en bouche une matière tendre, presque veloutée, tout en restant précise et finement découpée par une acidité énergique. C’est long, élégant et savoureux. Une caresse à chaque gorgée. Le seul point négatif avec ce rosé d’exception : il y en a très peu, le Québec n'ayant reçu que 40 caisses. Bref, dépêchez-vous!

Rosé d'Equinoxe 2017, Domaine Yannick Amirault, Bourgueil, France

26,35 $ - Code SAQ 11900872 – 12,5 % -

★★★½ $$ ½

