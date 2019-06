Les Canadiennes s’inclinent face aux Néerlandaises

L’équipe féminine canadienne a perdu son dernier match de la phase de groupe à la Coupe du monde de soccer, jeudi, à Reims, en France. C’est un but de Lineth Beerensteyn qui a permis aux Néerlandaises de l’emporter 2 à 1 face aux Canadiennes.

Le Canada a ainsi conclu la ronde préliminaire au deuxième rang du groupe E avec une fiche de 2-1. Parfaites avec trois gains en autant de matchs, les Pays-Bas ont terminé au sommet de la section.

Anouk Dekker a ouvert la marque pour les Pays-Bas à la 54e minute de jeu en redirigeant de la tête un coup de pied de coin.

Six minutes plus tard, Christine Sinclair a nivelé le pointage avec un but spectaculaire, son 182e en carrière, réussi sur une glissade dans la zone de réparation.

Beerensteyn a finalement dénoué l’impasse à la 75e minute, en faisant dévier un tir de Desiree Van Lunteren.

En ronde des 16, les Canadiennes affronteront les gagnantes du match opposant les Américaines aux Suédoises.

