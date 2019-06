Les jeunes Canadiens vapotent de plus en plus

OTTAWA | Le nombre de jeunes Canadiens qui consomme des cigarettes électroniques a augmenté de 74 % de 2017 à 2018, passant de 8,4 % à 14,6 %, d’entre eux selon une étude publiée par le British Medical Journal.

«Les cigarettes électroniques sont censées s'adresser aux fumeurs adultes qui n'ont pas réussi à cesser de fumer. Mais les résultats de cette nouvelle étude en ce qui concerne les tendances chez les jeunes sont des plus inquiétants», a déploré Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer (SCC).

Les résultats de cette étude indiquent que les jeunes de 16 à 19 ans qui se servent de cigarettes électroniques contenant de la nicotine peuvent développer une dépendance, et courent un risque élevé de devenir des fumeurs.

L'étude a également permis d'observer que le taux de consommation de la cigarette dans ce groupe d’âge a augmenté de 45 %, passant de 10,7 % en 2017 à 15,5 % en 2018.

«Différents sondages menés avant et pendant l'année 2017 avaient démontré un déclin continu du tabagisme chez les jeunes. Toutefois, ces résultats inquiétants indiquent que la consommation de tabac chez les jeunes pourrait maintenant être à la hausse», note la SCC dans un communiqué publié jeudi.

La SCC appelle les gouvernements «à agir immédiatement» pour réduire à la fois le vapotage et le tabagisme. Elle demande notamment aux différentes provinces d’augmenter à 21 ans l’âge légal pour pouvoir acheter des produits du tabac ou de vapotage et recommande que le gouvernement fédéral adopte une réglementation limitant la publicité sur les produits de vapotage et impose des restrictions quant à l'utilisation d'arômes dans ces produits.

«Le tabagisme constitue la principale cause évitable de maladie et de mortalité au Canada, tuant près de 45 000 Canadiens chaque année», rappelle la SCC.

L'étude a été menée auprès de jeunes de 16 à 19 ans, durant les mois d'août et de septembre 2017, puis de nouveau durant les mêmes mois de 2018.