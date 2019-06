Mahée Paiement se confie sur sa séparation et dévoile qu'elle a retrouvé l'amour

L’entrepreneure et femme d’affaires Mahée Paiement vit plusieurs gros changements dans sa vie et elle s’est confiée au magazine 7 Jours pour en discuter.

Mahée Paiement a dû vivre un deuil familial lorsqu’elle s’est séparée de son conjoint et, par le fait même, collègue de travail.

Le couple s'est effectivement séparé en février dernier après dix ans d'amour.

«Oui, ç’a été un deuil à vivre, le deuil d’un format, mais à partir du moment où j’ai accepté qu’il y avait d’autres formats [familiaux] et qu’on pouvait être heureux différemment, ça s’est bien passé. [...] Je trouvais difficile d’accepter de faire partie du 50% des couples séparés. C’était comme une tache à mon dossier.»

Malgré sa séparation, la femme d’affaires et maman continue d’avoir un lien respectueux avec son ex, Jean-François. Pour ce qui est de la garde des enfants, les deux adultes essayent de trouver un équilibre, toujours en mettant l’accent sur le bien-être des enfants.

«Ils sont notre priorité. J’essaie de demeurer une maman lumineuse; je veux être en mesure de traverser toutes les étapes. Beaucoup de choses sont nouvelles pour moi: être seule avec mes enfants, par exemple, ou encore ne pas les avoir avec moi en permanence. [...] Jean-François est [cependant] d’une grande souplesse dans notre horaire atypique et il a été aussi très présent avec les enfants dans les derniers mois plus difficiles. Je lui en suis très reconnaissante.»

Et pour mieux tourner la page, la maison familiale est à vendre.

«Cette maison est un pan de notre vie, mais c’est une autre époque. Je suis bien installée, près de la maison familiale. Une fois l’adrénaline retombée après avoir effectué de grands changements, le défi est de trouver un équilibre et de rester zen face à la situation.»

Pour ce qui est du coeur de Mahée, elle ne tourne pas nécessairement la page à l’amour. Même qu’elle a rencontré quelqu’un et qu’elle est de nouveau amoureuse. Elle est en début de relation et les deux sont bien ancrés dans leur réalité douce et saine.

