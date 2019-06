«On change d’air»: Patricia Paquin et Louis-François Marcotte arrivent en campagne

MONTRÉAL | Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ouvrent une fenêtre sur leur intimité dans la nouvelle série On change d’air.

Dans 13 capsules d’environ sept minutes, réalisées par Guillaume St-Arnaud (Vol 920, L’amour est dans le pré, Pour emporter), on suit le couple formé de l’animatrice et du chef cuisinier, ainsi que leurs enfants (Benjamin, le fils de Patricia, qui est âgé de 17 ans, Gabriel, 8 ans, et Florence, 4 ans) dans toutes les étapes de leur déménagement à la campagne. Une aventure attendue, que la famille aborde avec enthousiasme, mais qui revêt aussi son lot d’imprévus et de stress.

Partageant leur quotidien depuis 10 ans, Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont traversé des tempêtes – parfois publiquement – et se sont longtemps astreints à un mode de vie étourdissant, entre la maison de Madame, à Montréal, et le chalet de Monsieur, dans le Nord-du-Québec. Lors d’un souper, ils ont eu l’idée – pas si folle! – de tout vendre et de rénover une nouvelle résidence, pour aller s’y installer avec la marmaille et «changer d’air».

D’une vignette à l’autre, on plonge dans l’entreprise avec un duo motivé, prêt à aller de l’avant. Puis, on les voit composer avec le manque d’acheteurs potentiels, tant pour leur propriété de l'arrondissement de Lachine que pour leur chalet, et les soucis financiers. On assiste aux premiers coups de marteau, au remplissage de boîtes, au va-et-vient des déménageurs, aux réactions des enfants à la découverte de leur nouveau nid, à l’exécution des tâches rurales, à la mise sur pied d’un café permettant aux jeunes autistes de travailler à Mont-Saint-Hilaire, etc.

Disponible sur Véro.tv, On change d’air n’est pas le premier concept de cet onglet de Tou.tv Extra à exposer la réalité, le train-train quotidien et l’univers privé de personnalités publiques. Les Morissette et moi (avec Véronique Cloutier et Louis Morissette), Passion poussière (avec Sarah-Jeanne Labrosse) et Une étape à la fois (avec Marilou), entre autres, nous ont tous montré des facettes méconnues de nos artistes préférés, loin des projecteurs.

Les quatre premiers épisodes d’On change d’air, une production de Trinome & filles (Fin de mois, Face à la rue, 911, etc.) seront disponibles ce vendredi sur la plateforme Véro.tv de Tou .tv Extra. Par la suite, une nouvelle tranche par semaine sera mise en ligne chaque jeudi, jusqu’au 22 août.