Quand le sauvignon se prend pour du Chablis

C'est qu'à Saint-Bris, le sauvignon pouuse sur des sols de kimméridgien similaires à ceux que l’on retrouve à Chablis, son voisin.

Le nom du vin fait d’ailleurs référence à ces huîtres fossilisées que l’on retrouve dans le sol. Par son fruité plus joufflu et sa texture plus dense, le 2017 m’a semblé encore meilleur que le 2016 de l’an dernier. Tonalité d’iode, d’abricot, de pomme et de thé vert. La bouche est toujours aussi énergique, dotée d’une grande pureté et laissant une longue finale à la fois fruitée et finement crayeuse. Aussi bon, sinon meilleur que bien des sancerres vendus le double du prix. Production bio.

Exogyra Virgula 2017, Domaine Goisot, Saint-Bris, France

27,45 $ - Code SAQ 10520819 – 12,7 % - 1,2 g/l

★★★½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.