Une autre bonne cuvée?

VANCOUVER | L’an dernier, Trevor Timmins semble avoir visé dans le mille avec quelques-unes de ses prises. Jesperi Kotkaniemi a passé la saison à Montréal, Jesse Ylonen s’est illustré dans la Ligue élite finlandaise et Alexander Romanov a remporté le titre de défenseur par excellence du championnat mondial junior en plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles de ce tournoi. Cette fois, Timmins n’aura pas une position aussi favorable dans le rang de sélection. Il aura tout de même quatre droits de parole parmi les 80 premiers. Seuls les Devils (6), l’Avalanche et les Red Wings, avec cinq chacun, en détiennent plus.

Rang de sélection du CH

► 1er tour 15e

► 2e tour 46e

► 50e (de Vegas)

Choix appartenant originalement aux Blue Jackets. Acquis par le Canadien dans la transaction impliquant Max Pacioretty.

► 3e tour 77e

► 4e tour 108e

► 5e tour 131e (d’Edmonton)

Acquis dans la transaction impliquant Hayden Hawkey.

► 136e (de Chicago)

Acquis en retour du choix de 5e tour du Canadien en 2018.

► 138e (de Los Angeles)

Choix appartenant originalement aux Coyotes. Acquis par le Canadien dans la transaction impliquant Nate Thompson.

► 6e tour 170e

► 7e tour (de Winnipeg)

Acquis dans la transaction ayant amené Joel Armia avec le Canadien.