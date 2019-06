Une route qui date des années 1930

La route 116 entre l’autoroute 30 et le pont Jacques-Cartier est un véritable champ de mines depuis quelques mois. Pas surprenant quand on sait que des dalles de béton sous la chaussée ont été construites... il y a presque 90 ans !

« Au mois d’avril, des véhicules avec une crevaison, on en avait jusqu’à une centaine par semaine. C’était cinq fois plus que d’habitude », dit Jean Marcotte, du Groupe Laberge remorquage.

Selon lui, le nombre de crevaisons a diminué depuis quelques semaines, après le colmatage de certains trous plus problématiques.

Sauf pour quelques endroits très localisés, la couche d’asphalte date de 19 à 21 ans. Dans les dernières années, le MTQ a refait la glissière entre les voies et l’éclairage, en plus d’asphalter cinq bretelles d’accès à l’autoroute 30.

Des travaux de resurfaçage (plus mineurs) sont prévus, mais ils ont été reportés à quelques reprises. Le MTQ a notamment décidé de prioriser d’autres travaux comme le pont de l’échangeur Charles-Le Moyne et l’asphaltage des autoroutes 20 et 132.