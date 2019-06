Vos nouvelles boissons préférées de l'été : Zola, Revolution et Nicolas Laloux

Pour se la couler douce cet été et savourer un verre rafraîchissant, il ne faut pas chercher plus loin que chez votre épicier! Voici quelques boissons à essayer lors de vos partys de la belle saison!

ZOLA MOSCATO : BLANC ET ROSÉ

Offert en blanc et en rosé, Zola est idéal à déguster à l’apéro. Le rosé offre des arômes de muscat, de melon et de fruits exotiques, tandis que le blanc s’ouvre sur des arômes de fleurs et de fruits à chair blanche. Vous avez dit rafraîchissant? Essayez-les avec quelques glaçons lors des journées de canicule. Miam!

SANGRIAS NICOLAS LALOUX

Été rime avec sangria! Les vins Nicolas Laloux, vendus en épicerie, sont incontournables et faciles à partager grâce à leur format de 1 L. Faites à partir de vin rouge et blanc comme les véritables recettes traditionnelles, les sangrias sont prêtes à déguster. Il suffit d'ajouter de la glace et des rondelles d’orange, de citron et de lime! Un succès assuré avec tous vos invités!

REVOLUTION : LEMON LIME ET PINK LEMONADE

Fan de limonade bien fraîche? Revolution est pour vous! Deux nouvelles saveurs s’ajoutent à la gamme cet été : Lemon Lime, avec arômes naturels de citron, lime et menthe et Pink Lemonade, avec des arômes de citron et de pamplemousse rose. Quoi de mieux pour se désaltérer?

Du soleil plein son verre à partager en bonne compagnie ou pour célébrer l’été, tout simplement. Santé!