BLANCHETTE, Michel



Le 19 juin, à l'âge de 59 ans est décédé Michel Blanchette conjoint de Line Dion et père de feu Michael.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Annie, son petit-fils Jordam, sa mère Mme Bernadette Ouellette, ses frères et sa soeur, ses nièces et ses neveux, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 26 juin 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le jeudi 27 juin 2019 dès 9h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le jeudi 27 juin 2019 à 10h en la chapelle du salon.