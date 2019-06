GAGNON, Françoise (Biasone)



À Terrebonne (Lachenaie), le dimanche 16 juin 2019 est décédée, à l'âge de 82 ans, Françoise Gagnon, épouse de feu Giuseppe Biasone. Elle est partie rejoindre son fils bien-aimé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mireille, Anna (José), Mario, Maddalena et Emilio (Nancy), ses 8 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, ses frères Marcel (Huguette) et Michel (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 25 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mercredi matin dès 10h30 jusqu'à 11h30.Les funérailles seront célébrées le mercredi 26 juin 2019, à 13h en l'église St-Esprit de Rosemont, 2851 rue Masson, Montréal, H1Y 1X1, et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.