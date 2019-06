LEGRIS, Mario



À Laval, le 2 juin, à l'âge de 57 ans est décédé M. Mario Legris, fils de feu André Legris et de Renée Charbonneau.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa conjointe Rachelle Desjardins, ses frères Jocelyn (Sylvie Pilon) et Sylvain (Bertrand Cloutier), son neveu Joël, sa nièce Gabrielle, les enfants et petits-enfants de sa conjointe ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 23 juin de 9h à 10h à la:suivi d'une cérémonie à 10h.