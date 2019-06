CAJELAIS,Yves



Entouré d'amour et de prières, à Mascouche le 15 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yves Cajelais, retraité de la police de Montréal, époux de madame Louise Bissonnette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stéphane, son épouse Joy et leur fille Madison, ses frères: Jean-Luc (Mariette), Normand et Michel (Jocelyne), ses belles-soeurs: Denise (feu Richard), Lise (feu André), Suzanne Perrault et Diane Forster (Wolfgang Paul), de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs amis.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Joachim de La Plaine, 10251 boul. Laurier, Terrebonne (La Plaine), QC, J7M 1V4, le mardi 25 juin à 16h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 13h.L'inhumation aura lieu le lendemain, mercredi 26 juin, à 11h au cimetière de Berthierville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Horeb Saint-Jacques.