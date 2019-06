6 rivières que vous devez descendre en «tube» avec votre gang cet été

Si vous rêvez de vous la couler douce cet été, vous devez rassembler vos ami(e)s et vous offrir une descente de rivière en «tube» au moins une fois. Il n’y a pas grand-chose de plus relax à faire sous le soleil!

Plusieurs endroits offrent la location de chambres à air et un service de navette si nécessaire, alors même pas besoin de vous équiper.

Voici 6 belles rivières pour vous:

1. La rivière Bonaventure, en Gaspésie

Envie de flotter sur une rivière émeraude? C’est à Bonaventure que ça se passe! Dans le sud de la Gaspésie, l’entreprise Cime Aventures propose des descentes en chambre à air tout l’été sur la rivière Bonaventure, qui est certainement l’un des plus beaux cours d’eau du Québec.

* Longueur/durée de la descente: 2,2 km; 45 minutes minimum

* Service de navette: oui

* Prix: 16 $ par adulte

* Dates et détails: voir le site de Cime Aventures

2. La rivière de la Petite-Nation, en Outaouais

On peut dire que la municipalité de Duhamel a votre fun estival à cœur: elle vous prête des «tubes» et des vestes de flottaison pour que vous fassiez de belles descentes sur la rivière de la Petite-Nation. Le départ à bord se fait la halte routière du Centre touristique du Lac-Simon. Notez que vous pouvez aussi choisir de faire la descente en apnée pour observer les saumons! On vous prêtera masque et tuba.

Claudine Girouard Morel

* Longueur/durée de la descente: 3,8 km; entre 2h et 2h30, selon le courant

* Service de navette: non, mais la municipalité fait le prêt de vélo pour que vous puissiez retourner à votre voiture

* Prix: 5 $ par adulte (gratuit pour les résidents et les 18 ans et moins)

* Dates et détails: voir le site de la municipalité de Duhamel

3. La rivière Rouge, dans les Laurentides

Grâce au camping rustique Le Fou du roi, dans le secteur de L’Annonciation, vous pouvez profiter des beautés de la rivière Rouge sans vous fatiguer. Louez-y un pneumatique, puis laissez-vous porter au cœur des paysages des Laurentides. Nombre de descentes illimité!

* Longueur/durée de la descente: entre 2h et 2h30 en général, mais cela varie selon le courant

* Service de navette: oui

* Prix: 20 $ par adulte (8 $ pour un «beigne» pour glacière)

* Dates et détails: voir le site du Camping Le Fou du roi

4. La rivière Nicolet, dans les Cantons-de-l’Est

Au Camping de la rivière Nicolet, à Wotton, les visiteurs d’un jour sont les bienvenus et peuvent prendre part à de nombreuses activités, comme une mini-descente de la rivière Nicolet en chambre à air. L’activité s’adresse surtout aux jeunes familles, qui peuvent en profiter pour aller dire bonjour aux animaux de la fermette!

* Longueur/durée de la descente: environ 12 minutes

* Service de navette: non; 3 minutes de marche entre le départ et l’arrivée

* Prix: 4 $ par «tube» pour la journée pour les 3 ans et plus

* Dates et détails: voir le site de Camping de la Rivière Nicolet

5. La rivière Missisquoi, Cantons-de-l’Est

La base de plein air Au Diable Vert, à Sutton, ne propose pas seulement des hébergements insolites, du vélo-volant et des sentiers en montagne. Elle offre aussi des activités sur l’eau. Une courte descente en pneumatique sur la rivière Missisquoi, à répéter aussi souvent que vous le souhaitez, est l’une des options.

* Longueur/durée de la descente: 1 km; 30 minutes

* Service de navette: non; on peut marcher entre le départ et l’arrivée

* Prix: 10 $ pour 2h, 15 $ pour 4h, 20 $ pour la journée (adulte)

* Dates et détails: voir le site du Diable Vert

6. La rivière Ausable, État de New York

Pour une expérience «next level», peut-être devriez-vous traverser la frontière et vous rendre dans l’État de New York. C’est là que se trouve Ausable Chasm, que l’on surnomme (de façon un peu excessive!) le «Grand Canyon des Adirondacks». Au creux de cette gorge, la rivière Ausable est idéale pour une descente en «tube» entre d’impressionnantes parois rocheuses.

Arrivez tôt, le site est très touristique et populaire.

* Longueur/durée de la descente: 30 à 60 minutes, selon le courant

* Service de navette: oui

* Prix: 17,95 $ US pour l’accès au parc + 12 $ US pour la chambre à air (pour les adultes)

* Dates et détails: voir le site de Ausable Chasm (en anglais)