GOWING (née Lussier), Paulette



À St-Jérôme, le 24 mai 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Madame Paulette Lussier Gowing, épouse de Monsieur George A Gowing.Outre son époux, Paulette laisse dans une grande tristesse ses enfants Kenneth, Geneviève, Mike, Peter et leurs conjoints Brandon, Kim, Melissa, ses petits-enfants Emma, Claire Marie, Alexis et Alyssa, ses soeurs Dianne, Margot, Suzanne et Madeleine, ses frères Pierre Paul et Gaston, de nombreux neveux et nièces ainsi que de précieux amis à travers le monde.Depuis 1981, Paulette a assisté son mari a administré leurs entreprises. Elle a fait sa marque chez Bombardier à Valcourt ou entre autres elle s'occupait de l'administration de production des véhicules, elle a aussi agi comme coordinatrice pour la soumission gagnante pour le métro de Montréal et la modification de l'usine de La Pocatière pour la production des wagons.Une célébration aura lieu à la maison familiale le 29 juin 2019 à 13h pour la famille et les amis.La famille vous invite tous à rendre hommage lors de son enterrement qui aura lieu au mois d'août à St-Étienne-de-Bolton dont la date sera annoncée à une date ultérieure.Laoffre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.