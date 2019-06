LECOMTE-WHISSELL, Hélène



À Terrebonne, anciennement de Montréal-nord, le mardi 18 juin 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Hélène Whissell (Lecomte), épouse de feu Jean Lecomte.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Michel), Chantal (Luc), Jean-François et Patrice, ses 5 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 23 juin 2019 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.