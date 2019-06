Fini les Hooters au Québec

Les restaurants Hooters n’ont plus pignon sur rue dans la belle province. Dans les dernières semaines, les deux seuls établissements présents au Québec ont fermé leurs portes.

La chaîne très répandue aux États-Unis s’était d’abord installée à Greenfield Park en banlieue de Montréal en 2007. Il aura fallu attendre dix ans pour que l’autoproclamé restaurant familial débarque au cœur de la métropole sur la rue Crescent au printemps 2017. Une ouverture en grande pompe pour le restaurant qui aura finalement fermé ses portes deux ans plus tard.

Du côté des employées, ce sont des sentiments d’incompréhension et de mécontentement qui envahissent les Hooters girls: «Nous nous sommes présentées à la porte et elle était barrée. Nous n’avons eu aucun préavis, nous n’avons pas eu notre paie et encore moins notre 4%. On est toutes pas contentes», a déclaré à l’agence une jeune serveuse de chez Hooters à Greenfield Park.

Les propriétaires n’ont jamais redonné signe de vie aux employés qui sont toujours dans l’attente de connaître la suite des choses. L’ex-Hooters girl n’est pas optimiste quant à la suite des choses pour l’établissement où elle travaillait jusqu’à il y a quelques semaines: « C’est certain que ça ne rouvrira plus», a-t-elle laissé tomber, résignée.

La chaîne de «Breastaurant» où on peut déguster des ailes de poulet et de la bière tout en regardant un match à la télé est toujours présente en Ontario.