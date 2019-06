Fusillade de l'avenue Danforth: la police de Toronto dévoile les conclusions de son enquête

TORONTO – Le tireur qui a atteint mortellement une femme de 18 ans et une fillette de 10 ans, en juillet dernier à Toronto, éprouvait d'importants problèmes de santé mentale, a confirmé vendredi la police de la Ville Reine.

Pour une rare fois dans son histoire, le corps policier a rendu public le rapport détaillé sur l’enquête de la fusillade de l'avenue Danforth. Même si elle n’apporte pas de réponses sur le mobile de l’assaillant, les conclusions vont donner plus de détails aux familles, a fait savoir le chef de police Marc Saunders.

«Cela a été fait par compassion pour les familles et pour reconnaître l'impact de cette attaque violente et tragique sur nos citoyens et notre communauté. Le rapport lève le voile sur des détails que nous ne publions généralement pas», a-t-il ajouté.

Le 22 juillet 2018, vers 22 h, Faisal Hussain, un homme de 29 ans, a commencé à prendre pour cible des personnes se trouvant sur l'avenue Danforth, une importante artère commerciale bordée de plusieurs restaurants à Toronto. Il a atteint mortellement Reese Fallon, 18 ans, et Julianna Kozis, 10 ans, en plus de blesser 13 autres personnes.

Puis, vers à 22 h 06, le tireur a échangé des coups de feu avec les premiers policiers à se rendre sur place. Autant Hussain que les policiers ont raté leur cible. L'homme a ensuite pris la fuite à pied.

Après le drame, la famille de Hussain avait expliqué qu’il éprouvait d'importants problèmes de santé mentale, incluant des épisodes de psychose et de dépression.

«L'enquête détaillée a conclu que le tireur avait de nombreux antécédents de problèmes de santé mentale documentés pour la première fois en 1998», confirme la police de Toronto. En juin 2010, il avait été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Puis en août de la même année, il a commencé à voir un professionnel de la santé mentale.

Faisal Hussain n'avait pas de casier judiciaire et, selon l’enquête, il n’était affilié à aucune idéologie radicale, groupe de haine ou organisation terroriste. De plus, il n'a jamais demandé ni obtenu de permis d'armes à feu. Celle qu’il a utilisée, une Smith & Wesson, avait été volée dans une boutique d'armes en Saskatchewan.

Après cet incident dramatique de l’été dernier, le conseil municipal de la Ville de Montréal avait adopté une motion demandant au gouvernement fédéral d'interdire totalement les armes de poing et les fusils d'assaut partout au pays, emboîtant le pas à leurs homologues de Toronto.