Ghosn perd officiellement son titre d'administrateur de Mitsubishi Motors

Quelques jours après l'arrestation du plus grand patron mondial de l'automobile en novembre à Tokyo, le conseil d'administration de Mitsubishi Motors lui avait supprimé son poste de président, mais il restait encore administrateur en titre jusqu'à ce que l'AG se prononce, ce qu'elle a fait vendredi matin à Tokyo.

M. Ghosn, démis également de toutes ses fonctions exécutives et d'administrateur chez Renault et Nissan, n'a désormais plus aucun titre.